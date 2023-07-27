نصائح للسفر لمسافات طويلة في الصيف

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الرياض - محمد الوسيري - أكد عضو جمعية أمان للوقاية من الحوادث إبراهيم أبو شرارة أهمية الأخذ بعوامل السلامة والأمان أثناء السفر، خاصة في فصل الصيف.

ودعا أبو شرارة خلال مداخلة هاتفية لـ “برنامج اليوم” على “قناة الإخبارية” إلى عدم السفر لمسافات طويلة خلال فصل الصيف، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة هذه الأيام.

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وأضاف أبو شرارة أن ميكانيكيا المركبات لا تتحمل القيادة لفترات طويلة بسبب ارتفاع درجات خاصة فترة الظهيرة حتى الثالثة عصرًا.

مدى جاهزية السيارة للسفر

وأوضح أبو شرارة أنه في حالة الاضطرار للسفر لفترات طويلة يجب الكشف على المركبة ومدى جاهزيتها للرحلة بصفة عامة، والكشف على ميكانيكيا المركبة، والكفرات والأشياء الشخصية في السيارة من إعداد الوقود ، لتحديد مدى تحمل السيارة للحرارة في السفر خاصة في ظل هذه الأجواء الحارة.