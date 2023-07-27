شكرا لقرائتكم تجربة مشوقة للأهالي والزوار بحديقة الألعاب المائية بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حظيت حديقة الألعاب المائية “سيان واتر بارك” الواقعة بأبحر الشمالية، بإقبال كبير من محبي الألعاب المائية للاستمتاع بهذه التجربة المشوقة،التي تعد واحدة من أهم وسائل الترفيه التي توفر ألعابًا جماعية ممتعة للكبار والصغار.

الحديقة المائية

وتضم الحديقة المائية التي تقع على مساحة 110 آلاف متر مربع, عددًا كبيرًا من المطاعم والمحال، وتشهد العديد من الأنشطة المائية، عبر الشواطئ والأمواج الصناعية والألعاب المائية، التي خصص جزء منها للسباحة، إلى جانب ألعاب مائية أخرى متنوعة مثل الزلاجات المائية، والنفق المائي، والأمواج الاصطناعية، والممرات المائية.

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سيان واتر بارك

وتتميز “سيان واتربارك” بتنوع الألعاب المائية من خلال البحيرات الاصطناعية بأحجامها ومساحاتها المختلفة، والتي صممت لتمثل نقلة نوعية في مجال الترفيه والمغامرة لتوفر للزوار من مختلف الفئات العمرية تجربة أنواع مختلفة من المغامرات التنافسية والترفيه طوال فترة وجودهم في الحديقة، إلى جانب بعض المرافق الأخرى التي تحتوي على عدد كبير من الألعاب الشيقة والممتعة مخصصة للأطفال للاستمتاع بأوقاتهم وسط متابعة من الأهالي من خلال الجلسات المحيطة بهذه المرافق.