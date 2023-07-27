انت الان تتابع "سير" تستعرض مستقبل السيارات الكهربائية ودور "الاستثمارات العامة" في تطوير القطاع بالمملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 يوليو 2023, 5:36 مساءً

نشر الحساب الرسمي لصندوق الاستثمارات العامة السعودي عبر منصة تويتر الاجتماعية، مقطعًا يتحدّث فيه الرئيس التنفيذي لشركة "سير" جيمس ديلوكا، عن مستقبل السيارات الكهربائية في المملكة، ودور صندوق الاستثمارات العامة في تطوير هذا القطاع. وتعتبر شركة سير أول علامة تجارية سعودية لتصنيع السيارات الكهربائية في المملكة، وهي خطوة تعزّز من قطاع السيارات الكهربائية بمنطقة الشرق الأوسط، وتسهم في تحولات المملكة؛ حيث تقوم بتصميم وهندسة ومراقبة مجموعة من السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات التي صمّمت لتلائم المستهلك المحلي السعودي، وأضف إلى ذلك هدفها في ريادة مجال أنظمة المعلومات والترفيه والاتصال والقيادة الذاتية. وقد أنشئ المصنع الخاص بالشركة في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، والذي يتّسم ببنيته التحتية المتطورة؛ مما يجعلها منشأة تصنيع عصرية وحديثة، وسيكون مجمعًا متكاملًا يضمّ ورش التصنيع والطلاء، بالإضافة إلى التجميع العام وتجميع البطاريات. ولا يُعتبر صندوق الاستثمارات العامة بالنسبة للشركة مجرد مساهم بحصة الأغلبية فقط، بل يقدم للشركة تجارب مثبتة على مختلف المستويات، ويقدّم الصندوق مستوى عاليًا من الخبرة في مجالات مثل الحوكمة، ويساعدون في استقطاب عمليات وأنظمة مشتركة تمكّن الشركة من المضي قدمًا بشكل أسرع، ويتحقّق ذلك التحول من خلال قطاع النقل والاستثمارات، وإطلاق قدرات القطاع الخاص، فضلًا عن تحقيق النمو في الوظائف وتنويع الاقتصاد. ويتوقع ديلوكا أنه بحلول عام 2030 سينظر المستهلكون المحليون إلى سير كعلامة تجارية مرموقة ذات جودة عالمية ومصداقية واعتمادية.

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