انت الان تتابع "ماريغا" يرفض فسخ العقد بالتراضي.. ويطالب الهلال بكامل مستحقاته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 يوليو 2023, 6:48 مساءً

كشفت مصادر لقنوات الكأس "القطرية" عن موقف المالي ‎موسى ماريغا، مهاجم نادي الهلال مع الفريق، خلال الموسم القادم، مع تردد أنباء اقتراب رحيله عن النادي السعودي. ووفقًا لما نشرته القنوات القطرية: فإن ماريغا رفض كل الخيارات التي عرضتها إدارة نادي ‎الهلال للتسوية المالية أو الانتقال لفريق جديد. وأفادت بأن اللاعب المالي يرغب في الحصول على كامل المبلغ المتبقي له في عقده؛ حيث يتبقى له عام واحد في عقده مع الهلال. وذكرت تقارير صحفية خلال الأيام القليلة الماضية، أن راتب ماريغا المتبقي له مع الهلال يبلغ نحو 4 ملايين يورو، كما أفادت تقارير بأن "خيسيوس" مدرب الهلال قد أعلن عدم حاجته للاعب بالموسم الجديد.

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