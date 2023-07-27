انت الان تتابع في نهاية معسكر كرواتيا.. الاتفاق يكسب تجريبية "رابونتيكي المقدوني" برباعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 يوليو 2023, 7:01 مساءً

ضمن معسكره التحضيري في كرواتيا، كسب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، آخرَ مبارياته التجريبية، بالفوز "4-0" على رابونتيكي المقدوني، اليوم الخميس. انتهى شوط المباراة الأول بتقدم الاتفاق بهدفَي السويدي روبن كوايسون عند الدقيقتين: "11، 28". وفي الشوط الثاني سجّل البرازيلي فيتينيو الهدف الثالث من ركلة جزاء "52". وتمكّن أحمد الغامدي من تسجيل الهدف الرابع مستفيدًا من تمريرة الفرنسي موسى ديمبيلي.

كانت هذه تفاصيل خبر في نهاية معسكر كرواتيا.. الاتفاق يكسب تجريبية "رابونتيكي المقدوني" برباعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.