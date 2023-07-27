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محمد بن مسعود - الدمام - خرج فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم ، بالتعادل السلبي (من دون أهداف) ، أمام نظيره أهلي طرابلس الليبي، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها، ضمن منافسات الجولة الأولى (المجموعة الثانية) من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023 ، وقاد المباراة الحكم "الدولي" أدهم مخادمة.

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