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بطولة الملك سلمان للأندية.. الهلال السعودي وأهلي طرابلس الليبي "سلبية"

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أحمد سرور 0 تبليغ

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محمد بن مسعود - الدمام - خرج فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم ، بالتعادل السلبي (من دون أهداف) ، أمام نظيره أهلي طرابلس الليبي، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز في أبها، ضمن منافسات الجولة الأولى (المجموعة الثانية) من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023 ، وقاد المباراة الحكم "الدولي" أدهم مخادمة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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