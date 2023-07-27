انت الان تتابع القيادة تعزي رئيس دولة الإمارات في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 يوليو 2023, 7:39 مساءً

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان -رحمه الله .- وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وفاة أخيكم سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان -رحمه الله - وإننا إذ نبعث لسموكم ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق، ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون". كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان - رحمه الله - . وقال سمو ولي العهد: " تلقيت نبأ وفاة أخيكم سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان -رحمه الله- وأبعث لسموكم ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق، ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

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