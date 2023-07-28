سمو ولي العهد يُعزي هاتفياً رئيس دولة الإمارات في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 يوليو 2023, 8:02 مساءً

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. وعبّر سمو ولي العهد خلال الاتصال عن تعازيه لسمو رئيس دولة الإمارات في وفاة أخيه سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، داعيا الله تعالى للفقيد بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته. وأبدى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من جهته عن تقديره لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الطيبة.

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