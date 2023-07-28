انت الان تتابع 800 ألف نخلة تطرح 10 أصناف من التمور بسوق الأفلاج.. وهذا ما قاله مختصون عنها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 يوليو 2023, 8:36 مساءً

بدأت الأسواق منذ الأسابيع الماضية تستقبل تمور نخيل الأفلاج محققًا أرقامًا جيدة من حيث الحجم والجودة والمذاق. وتعد محافظة الأفلاج من المحافظات المنتجة للتمور بوفرة وذلك لتجاوز عدد النخيل بها 800 ألف نخلة تنتج أكثر من عشرة أصناف تمور سنويًّا؛ أشهرها: الخلاص والصقعي والنبت والصفري والسري والقطارة وخلاصة فارس وخلاص الشيوخ وأم قوز والهلالي، صُنّفت من أفضل التمور في المملكة من حيث المذاق والحجم والجودة. وأكد مختصون في مجال التمور أن مزارع نخيل الأفلاج حاليًّا تعيش ذروة الشباب وهذا أكسبها التميز في إنتاجها من التمور، وذلك بسبب اختيار الصنف حيث اختار مزارعو الأفلاج الصنف الجيد وهو "الخلاص"، كذلك جودة تربة أراضي مزارع النخيل في الأفلاج، بالإضافة إلى ملائمة طقس الأفلاج لغرس النخيل، وخصوصًا "الخلاص". ويشهد سوق التمور بالأفلاج هذه الأيام ثبوتًا في الأسعار مع انخفاض تدريجي استقرت على نحو ستة ريالات للكيلو الواحد، وتزايدًا في العرض في سوق الحراج في الفترة المسائية.

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