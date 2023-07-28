"شرطة الشرقية" تطيح بشخص أنشأ قناة إلكترونية لنشر مقاطع للأطفال خادشة للحياء

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن حساب الأمن العام السعودي على تويتر، اليوم الخميس، أن شرطة المنطقة الشرقية قامت بالقبض على شخص أنشأ قناة إلكترونية لنشر مقاطع للأطفال خادشة للحياء.

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