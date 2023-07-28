ولي العهد يُعزي هاتفيًا نائب حاكم أبوظبي ونائب رئيس الإمارات ووزير الخارجية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 يوليو 2023, 8:49 مساءً

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالات هاتفية بكل من الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبوظبي مستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات. وأعرب سمو ولي العهد خلال الاتصالات الهاتفية عن خالص العزاء والمواساة لأصحاب السمو في وفاة أخيهم الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، داعيًا الله تعالى للفقيد بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته. من جانب آخر عبّر أصحاب السمو عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو ولي العهد على ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة.

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