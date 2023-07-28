شكرا لقرائتكم سر مقولة إذا دخل المرزم شد المحزم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضح الدكتور خالد الزعاق، خبير الطقس والفلك، أن أحرّ شهور السنة هما شهرا يوليو وأغسطس، مشيرًا إلى أن العامة يقسمون شدة الحرارة إلى قسمين قدحة وجمرة القيظ.

وأضاف الزعاق في فقرته “تقويم” أنه “قبل شهر يوليو تبدأ مربعانية القيظ، وهي بداية اشتداد الحرارة، بعد شهر أغسطس موسم القويظة وفيها بداية انكسار حدة الحرارة”.

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موسم المرزم

ولفت إلى أن السعودية تشهد الآن موسم المرزم، والعامة يقولون: “إذا دخل المرزم فأملا أو شد المحزم”؛ نظرًا لأنه موسم الجد في جني الثمار الصيفية.

وتابع أن جني الفاكهة الصيفية له بداية ووفرة ونهاية، فبدايته مع موسم الجوزة، أما وفرته فتكون في موسم المرزم، ونهايته مع موسم سهيل.