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سر مقولة إذا دخل المرزم شد المحزم

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الرياض - محمد الوسيري - أوضح الدكتور خالد الزعاق، خبير الطقس والفلك، أن أحرّ شهور السنة هما شهرا يوليو وأغسطس، مشيرًا إلى أن العامة يقسمون شدة الحرارة إلى قسمين قدحة وجمرة القيظ.

وأضاف الزعاق في فقرته “تقويم” أنه “قبل شهر يوليو تبدأ مربعانية القيظ، وهي بداية اشتداد الحرارة، بعد شهر أغسطس موسم القويظة وفيها بداية انكسار حدة الحرارة”.

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موسم المرزم

ولفت إلى أن تشهد الآن موسم المرزم، والعامة يقولون: “إذا دخل المرزم فأملا أو شد المحزم”؛ نظرًا لأنه موسم الجد في جني الثمار الصيفية.

وتابع أن جني الفاكهة الصيفية له بداية ووفرة ونهاية، فبدايته مع موسم الجوزة، أما وفرته فتكون في موسم المرزم، ونهايته مع موسم سهيل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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