شكرا لقرائتكم ولي العهد يعزي هاتفيًّا رئيس الإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعبّر ولي العهد خلال الاتصال عن تعازيه لرئيس دولة الإمارات في وفاة أخيه الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، داعيًا الله تعالى للفقيد بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته.

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وأبدى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من جهته عن تقديره لولي العهد على مشاعره الأخوية الطيبة.