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ولي العهد يعزي هاتفيًّا رئيس الإمارات

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الرياض - محمد الوسيري - أجرى الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعبّر ولي العهد خلال الاتصال عن تعازيه لرئيس دولة الإمارات في وفاة أخيه الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، داعيًا الله تعالى للفقيد بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته.

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وأبدى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من جهته عن تقديره لولي العهد على مشاعره الأخوية الطيبة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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