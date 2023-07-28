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تنبيه من رياح وأتربة مثارة على المدينة المنورة غدًا

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الرياض - محمد الوسيري - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدي الرؤية الأفقية، على المدينة المنورة، والحناكية والمهد ووادي الفرع.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة 9 من صباح غد الجمعة، وتستمر حتى الساعة 9 مساءً.

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إنذار لجازان وعسير

وكان المركز الوطني للأرصاد، أصدر في وقت سابق، إنذارًا باللون الأحمر لمنطقتي جازان وعسير، بشأن هبوب عواصف ترابية مع أتربة مثارة غدًا الجمعة.

وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن الحالة الجوية تشمل في جازان كلًّا من (الدرب، وبيش)، وفي عسير (البرك والقحمة)، حيث تبدأ من الساعة الـ9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً.

وتشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاطًا في الرياح، انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1) كم أو أقل، وارتفاع الأمواج.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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