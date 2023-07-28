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الذكاء الاصطناعي تصل مخاطره للاحتيال المالي

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الرياض - محمد الوسيري - كشفت عضو المجلس العالمي للذكاء الاصطناعي الدكتورة فاطمة باعثمان، أن الذكاء الاصطناعي تصل مخاطره للاحتيال المالي.

تعديات مالية

وقالت باعثمان، خلال لقائها مع برنامج “أسواق ” المذاع على قناة “الإخبارية”: إن هناك الكثير من المحاولات لإيقاف التعديات المالية الموجودة بالمجتمع حاليًّا من حيث الاحتيالات المختلفة، ولك أن نتخيل إذا وصلنا إلى موضع يحكم فيه الذكاء الاصطناعي ويدير الشركات المالية.

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وأضافت أن الذكاء الاصطناعي ربما يقوم بعملية سرقات ليس لصالح أشخاص معينة بل ربما لأشياء أخرى.

التوعية بمخاطر الذكاء الاصطناعي

وأكدت الدكتورة فاطمة باعثمان أن العديد من الجهات داخل السعودية ساهمت في زيادة الوعي بمخاطر الذكاء الاصطناعي، فيوجد وعي وإنجاز متقدم بالبلاد بشأن هذا الأمر وعلينا زيادة توعية الجهات التجارية والجهات التي تتعامل مع القرارات الحكومية الرئيسية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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