شكرا لقرائتكم طقس شديد الحرارة على معظم المناطق خلال الأيام المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع مركز طقس العرب أن تبقى أجواء السعودية تحت تأثير المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا خلال الأيام المقبلة، ويرافقه طقس مستقر في غالبية المناطق ودرجات حرارة أدفأ من معدلاتها المعتادة بعدة درجات مئوية.

طقس شديد الحرارة

وأضاف مركز طقس العرب أنه يتوقع أيضًا أن يكون الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة في معظم المناطق، وتتراوح درجات الحرارة ما بين منتصف ونهاية الأربعينيات مئوية في مناطق الشرقية والرياض والقصيم والمدينة المنورة ومكة المكرمة، في حين تكون في بداية الأربعينيات في باقي المناطق.

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أجواء معتدلة وغيوم

وعلى النقيض من ذلك، توقع المركز أيضًا أن تسود أجواء معتدلة الحرارة على المرتفعات الجنوبية الغربية وتكون درجات الحرارة حول الـ 30 درجة مئوية، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، قد يرافقها هطول أمطار متفرقة.

وتنشط الرياح السطحية الشمالية الغربية على المدينة المنورة ومكة المكرمة، بالإضافة إلى الشريط الساحلي وتهامة جنوب غرب السعودية، مُسببة إثارة للأتربة والغبار في بعض المناطق.