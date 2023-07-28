شكرا لقرائتكم هيئة تقويم التعليم تواصل التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الرقمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، الاستمرار في التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الرقمي.

وذكرّت العناية بالمستفيدين التابعة لـ هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن فترة التسجيل لاختبار القدرة المعرفية (الرقمي) تتواصل حتى 18 سبتمبر المقبل.

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طريقة التسجيل

وعن موعد انعقاد الاختبار الرقمي، فسيكون بدءًا من يوم 10 سبتمبر المقبل وحتى 20 منه.

ويمكن التسجيل من خلال الرابط التالي: اضغط (هنا).

الفئة المستهدفة

يقدم الاختبار للمتقدمين للوظائف الإدارية سواء للتعيين أو المفاضلة في الترقيات في نظام الخدمة المدنية وفي نظام العمل (عدا الوظائف الصحية والتعليمية)، والراغبين بالتقديم على الوظائف بالمراتب (السادسة، السابعة، الثامنة)، حيث يطلب الاختبار عدد من الجهات كوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل وغيرهما من الوزارات والهيئات والمؤسسات التعليمية.