الهلال يتأهب للاتفاق بجمل تكتيكية ومناورة.. و"نيمار" يشارك في التدريبات

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 أغسطس 2023, 8:58 مساءً

أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم السبت مرانه الرئيس؛ استعدادًا لمواجهة ضيفه "الاتفاق"، الاثنين المقبل، ضمن الجولة الرابعة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/2024 م. بدأ الجهاز الفني المران بتدريبات بدنية ولياقية متنوعة، طبق خلاله المدير الفني "خيسوس" عددًا من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب، واختتم المران بمناورة فنية على جزء من الملعب. وشهدت الحصة التدريبية مشاركة النجم البرازيلي "نيمار" في الجزء من الأول من التدريبات الجماعية؛ قبل أن يكمل برنامجه التأهيلي، فيما أجرى "كوليبالي" مرانًا لياقيًا بالجري وأداء تدريبات متنوعة بالكرة.

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