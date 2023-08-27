تجدد الأمطار الموسمية على جنوب غرب المملكة بما فيها الطائف اليوم الأحد

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 أغسطس 2023, 5:09 صباحاً

من المتوقع -بمشيئة الله- أن يكون الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة في مناطق واسعة من المملكة، ومعتدلًا في الجبال العالية جنوب المملكة، مع ظهور السحب المتفرقة في بعض المناطق. وتشتد فرص الأمطار، لتشمل مناطق أوسع من المملكة على جنوب غرب وغرب المملكة، تشمل جازان وعسير والباحة ومرتفعات الطائف، وقد تمتد إلى مرتفعات مكة وصولًا لأجزاء المدينة المنورة. ويُتوقع أن تكون الرياح معتدلة تنشط أحيانًا على أجزاء من الشرقية ووسط المملكة.

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