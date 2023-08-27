"الأرصاد": هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وجريان السيول وزخات من البرد على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة

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محمد بن مسعود - الدمام - توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعدية متوسطة إلى غزيرة؛ قد تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة؛ تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنوّرة، وطقسٌ مستقرٌ بوجهٍ عام على باقي مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة؛ تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة، مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، ومن نصف متر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط و الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي، ويكون خفيف الموج يصل إلى مائج مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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