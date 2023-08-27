انت الان تتابع أوكرانيا تصد هجوماً جوياً روسياً على كييف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 أغسطس 2023, 5:17 صباحاً

أعلنت الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية كييف، أن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية صدّت هجومًا جويًا روسيًا على مشارف كييف، في وقتٍ مبكرٍ من اليوم الأحد، حسبما ذكرت عبر تطبيق "تليغرام". وجاء ذلك، في أعقاب إفادات شهود لـ "رويترز"، بسماع دوي انفجارات، في حين كانت أوكرانيا بأكملها تحت إنذارٍ بغارة جوية في الساعة الخامسة صباحاً. وفي الـ 11 من أغسطس، سُمع دوي عدة انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، بعد أن أعلنت السلطات حالة تأهب لغارات جوية في أنحاء البلاد. وطلب رئيس البلدية فيتالي كليتشكو حينها، من السكان البقاء في ملاجئ الغارات الجوية. وقال مسؤولو مدينة كييف، إن الدفاعات الجوية الأوكرانية تعمل. وفي الوقت نفسه، أعلن الإعلام الروسي إغلاق المجال الجوي فوق مطار فنوكوفو في موسكو بعد رصد مسيّرة تتجه نحو العاصمة. وأضافت "رويترز" نقلاً عن وكالة تاس، أنه تمّ تعليق عمليات الوصول والمغادرة، وهي خطوة عادة ما تُتخذ بسبب هجمات بطائرات مسيّرة في الأسابيع الأخيرة.

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