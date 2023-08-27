انت الان تتابع 4 إرشادات من "المرور السعودي" للطلاب عند انتظار الحافلة المدرسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - نصح المرور السعودي، الطلاب والطالبات، باتباع إرشادات السلامة عند انتظار حافلات النقل المدرسي حفاظاً على سلامتهم.

وشدّد "المرور" في إنفوجرافيك على أهمية انتظار الحافلة في مكانٍ آمنٍ بعيداً عن حافة الطريق، والتأكّد من خلو الشارع تماماً من المركبات في حالة عبوره، والتأكّد من وقوف الحافلة تماماً قبل صعودها. وأشار إلى أهمية الصعود والهبوط من الحافلة بهدوء.

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