انتهاء أعمال المرحلة الأولى من صيانة جسر الملك فيصل باتجاه الخُبر

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 أغسطس 2023, 5:50 صباحاً

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية انتهاء أعمال المرحلة الأولى من صيانة جسر الملك فيصل (الطريق الساحلي) باتجاه الخُبر. وقالت الأمانة عبر حسابها الرسمي في "إكس"، إن أعمال المرحلة الأولى من صيانة الجسر شملت السفلتة، وفواصل التمدُّد، وتحسين وسائل السلامة. وأشارت أمانة المنطقة الشرقية، إلى أنه جارٍ استكمال الأعمال للمرحلة الثانية باتجاه الدمام.

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