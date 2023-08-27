انت الان تتابع قبل الدفع.. "الحج" للمعتمرين: من حقكم التأكّد من تفاصيل البرنامج والخدمات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 أغسطس 2023, 6:48 صباحاً

تحت وسم #حقوق_المعتمرين_والزوّار، دعت وزارة الحج والعمرة، ضيوف بيت الله الحرام من المعتمرين، إلى التأكّد من الاطلاع على تفاصيل برنامج العمرة والخدمات المقدّمة قبل إتمام عملية الدفع. وحثّت الوزارة ،عبر حسابها على "إكس" -"تويتر" سابقاً- ضيوف الرحمن، على حفظ حقوقهم واتباع 3 خطوات قبل الدفع، وهي: "الاطلاع على تفاصيل برنامج العمرة ، والموافقة على تفاصيل البرنامج، والدفع بعد التأكد". وشدّدت "الحج" على أن شركة العمرة أو وكيلها ملزمان بالإفصاح عن المعلومات اللازمة التي تمثل حقاً من حقوق المعتمرين والزوّار.

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