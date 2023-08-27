حساب المواطن: المؤهل العلمي لا يؤثر في الأهلية

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محمد بن مسعود - الدمام - أوضح برنامج حساب المواطن، أن دراسة الأهلية تتم بشكل دوري في موعد آخره اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، عبر التحقّق من البيانات، وبناءً عليه تتم دراسة أهلية واستحقاق الشهر الذي يليه.

ولفت البرنامج رداً على استفسار أحد المتابعين على حساب خدمة المستفيدين، إلى أن المؤهل العلمي لا يؤثر في الأهلية.

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