انت الان تتابع لتحسين نواتج التعليم.. انطلاق اختبارات "مهاراتي" للمرحلتين المتوسطة والابتدائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 أغسطس 2023, 7:04 صباحاً

انطلقت اليوم الأحد، اختبارات "مهاراتي" لقياس المهارات المكتسبة لدى طلاب وطالبات المرحلتيْن الابتدائية والمتوسطة بهدف تحسين نواتج التعليم. وتستهدف اختبارات "مهاراتي" المهارات والمعارف الأساسية المكتسبة لدى طلاب التعليم العام في عددٍ من المواد الدراسية المستهدفة، وهي: "لغتي والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية"، بهدف تحفيز الطلاب لإتقان وتعزيز مهاراتهم في المواد المستهدفة، وتحديد جوانب القوة والضعف لديهم والمساهمة في تجويد نواتج التعليم، والتعرُّف على مدى امتلاكهم للمهارات والمعارف الأساسية، وكذلك توفير بيانات تُسهم في دعم اتخاذ القرار. وسيكون أداء الاختبار بواقع ساعة ونصف الساعة، ويشرف على الاختبار جميع معلمي المواد الدراسية ولا يحتاج الاختبار إلى تحضير مسبق من الطالب، وفي حال تعذّر دخول الطالب للاختبار في الموعد المحدّد، يمكنه تنفيذ الاختبار.

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