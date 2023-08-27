عبر 5 خطوات.. "الأحوال المدنية" توضح طريقة استخراج الهوية الوطنية بدل تالف عبر "أبشر"

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محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، خطوات إصدار بطاقة الهوية الوطنية "بدل تالف"، عبر منصة "أبشر"، ودون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الأحوال.

وأضافت في إنفوجرافيك لها، أن الخطوات اللازمة تشمل الدخول إلى منصة أبشر، واختيار خدماتي، ثم الأحوال المدنية، وخدمات الهوية الوطنية، ثم طلب هوية بدل تالف.

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