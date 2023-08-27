انت الان تتابع "الفترة الانتقالية" مستمرة.. "كراني": تقلبات جوية متلاحقة وانكسار حراري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - قال خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني: إن أجواء المملكة لا تزال تعيش فترة انتقالية بين فصلي الصيف والخريف، تمتاز بتقلبات جوية متلاحقة وانكسار حراري للعظمى.

وأوضح "كراني"، عبر حسابه على "إكس" -"تويتر" سابقًا- أن الانكسار الحراري للعظمى "تخلله اعتدال حراري، كما حصل في بلاد الشام خلال اليومين الماضيين وفي العراق الذي سجل اعتدالًا حراريًّا بلغ معدل (5م)؛ حيث سجلت بغداد (43م) من الخمسينات المئوية"، وقال: "أسأل الله أن يمرر هذه الفترة على خير".

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