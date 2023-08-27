أمطار ورياح وغبار.. أبرز الظواهر الجوية خلال 24 ساعة يبرزها "الأرصاد"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 أغسطس 2023, 7:45 صباحاً

قدّم المركز الوطني للأرصاد بالمملكة، صورة عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الـ 24 ساعة المقبلة. وأوضح المركز أنه تسود مع الحالة العامة لليوم الأحد، فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاءٍ من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة؛ تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنوّرة. وبيّن أن من الظواهر الجوية المتوقعة خلال الـ 24 ساعة المقبلة، رياحاً سطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة؛ تمتد الى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنوّرة. وأشار "الوطني للأرصاد" إلى أن أعلى درجة حرارة 47° ومسجّلة في المدينة المنوّرة والأحساء، وأقل درجة حرارة 16° ومسجّلة في السودة، مبيناً أن نسبة أعلى رطوبة 95% في كل من ينبع والسودة.

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