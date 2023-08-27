انت الان تتابع "جوتا" إلى أين؟.. ناديان سعوديان راغبان في استعارته و"الاتحاد" يرفض لسبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 أغسطس 2023, 7:49 صباحاً

كشفت تقارير إعلامية، عن وجود عدة أندية سعودية ترغب في استعارة البرتغالي جواو فيليبي "جوتا" المنضم إلى الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ووفقًا لما أفادت به مصادر برنامج "برا الـ18"؛ فإن مسؤولي ناديي التعاون والاتفاق قدّموا طلبًا لإدارة الاتحاد لاستعارة جوتا لاعب الفريق خلال هذا الموسم. وأوضح الإعلامي عبدالرحمن العايدي، عبر البرنامج، أن إدارتي التعاون والاتفاق ترغبان في استعارة اللاعب البرتغالي؛ بشرط التكفل بنصف رواتبه فقط؛ ولكن إدارة الاتحاد رفضت طلب النادييْن، رغبة في انتقال اللاعب بشكل نهائي. وكانت تقارير صحفية سابقة، قد ذكرت أن إدارة الاتحاد بصدد تسريح اللاعب البرتغالي جواو فيليبي "جوتا" عن الفريق؛ بسبب أنه غير قادر على التأقلم مع زملائه في الفريق. وانتقل البرتغالي جواو فيليبي صاحب الـ24 عامًا، لنادي سيلتيك الاسكتلندي في صيف 2021، قادمًا من بنفيكا البرتغالي الذي لعب له في 2018. ونجحت إدارة الاتحاد هذا الموسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في التعاقد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، والفرنسي نغولو كانتي، والبرتغالي جوتا، البرازيلي فابينهو.

كانت هذه تفاصيل خبر "جوتا" إلى أين؟.. ناديان سعوديان راغبان في استعارته و"الاتحاد" يرفض لسبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.