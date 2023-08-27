انت الان تتابع وإن لم يشعروا.. "النمر": 42% ممن تجاوزوا 50 عامًا لديهم ترسبات كوليسترول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - حدد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، نسبة من لديهم ترسبات كوليسترول في شرايين القلب ممن تجاوزوا خمسين عامًا، منبهًا إلى إدراك هذه النسبة لمن تجاوزوا هذا العمر لتفادي الآثار السلبية.

وأوضح "النمر"، عبر حسابه على "إكس" -"تويتر" سابقًا- أن "٤٢% ممن تجاوزوا حاجز الـ٥٠ سنة لديهم ترسبات كوليسترول في شرايين القلب، وإن لم يشعروا بها".

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