سفير المملكة لدى فلسطين يلتقي أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

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محمد بن مسعود - الدمام - التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، السفير المعين غير المقيم لدى دولة فلسطين نايف بن بندر السديري، في مكتبه بالسفارة في عمّان، اليوم، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، واللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية الدكتور مجدي الخالدي.

وجرى خلال اللقاء، التأكيد على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية ودولة فلسطين، وبحث أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين.

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