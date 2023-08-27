أجراها فريق طبي مختصّ.. إنهاء معاناة مصابة بكسور مفتّتة في عظمة القصبة في الرس

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 أغسطس 2023, 1:47 مساءً

تمكّن فريق طبي مختصّ في جراحة المفاصل والعظام في مستشفى الرس العام، من إنهاء معاناة عشرينية كانت تشكو من وجود ألم شديدٍ في قدمها نتيجة تعرضها لحادثة سقوط أدى لخلع الكاحل وكسور عظمية. وأوضح تجمع القصيم الصحي أن المريضة حضرت إلى قسم الطوارئ في المستشفى، وقدمت لها الإسعافات الأولية، فتمت معالجة الخلع والكسور، وعمل جبيرة مؤقتة تحت الركبة؛ لتخفيف الضغط على الأعصاب والشرايين والأوردة، كما أجريت لها التحاليل والفحوصات المخبرية اللازمة، وأظهرت الأشعة المقطعية للقدم وجود خلع وكسور مفتتة أسفل عظمتي القصبة، كما بيّنت أن الشظية متداخلة مع مفصل الكاحل. وأفاد بأن الفريق المعالج بعد معاينة نتائج الأشعة قرّر القيام بتدخل طبي مباشر، وإجراء عملية جراحية لقدم المريضة؛ حيث تم تجهيز غرفة العمليات، والكادرين الطبي والفني من كافة الأقسام المشاركة في العملية، وتحضير المريضة لإجراء جراحة عاجلة استغرقت 90 دقيقة، تكلّلت بالنجاح، تم فيها تثبيت الكسور بواسطة شريحتين معدنيتين، و١٤ مسمارًا طبيًّا خاصًّا، لتنتهي بذلك مضاعفات الإصابة التي تعرّضت لها، وتدخل مرحلة التأهيل والعلاج الطبيعي. يذكر أن عدد العمليات الجراحية التي نفذها مستشفى الرس خلال النصف الأول من العام الحالي 2023م؛ بلغ خلال النصف الأول من العام 2023م 2311 عملية في مختلف التخصصات الطبية.

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