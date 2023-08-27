انت الان تتابع تجاوباً مع "الخليج 365".. فريق مختص يقف غدًا على مخلفات الأدوية في تيماء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تجاوباً مع ما نشرته "الخليج 365"، اليوم، يصل غداً الاثنين، فريق من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي فرع الشمالية، للوقوف على الموقع الذي سلطت "الخليج 365" الضوء عليه لوجود مخلفات طبية بالقرب من تيماء. حيث سيتم معالجة الموقع من النفايات والمخلفات الطبية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وكانت "الخليج 365" قد نشرت خبراً تحت عنوان "5 خطوات ذهبت أدراج الرياح.. شاهد مخلفات طبية ملقاة قرب تيماء والخطر قائم!"، تناولت خلاله هذه المشكلة الخطيرة، حيث أثمر التقرير عن تجاوب الجهات المعنية.

كانت هذه تفاصيل خبر تجاوباً مع "الخليج 365".. فريق مختص يقف غدًا على مخلفات الأدوية في تيماء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.