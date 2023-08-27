انت الان تتابع المباراة شهدت رباعية للعميد.. الاتحاد والرياض الأكثر دقائق لعب فعلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 أغسطس 2023, 2:48 مساءً

شهدت مباراة فريق الرياض الأول لكرة القدم ونظيره الاتحاد، أكثر مباراة دقائق لعب فعلية في الجولة الثالثة بزمن 62:03. وحل الاتحاد ضيفاً على الرياض، في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض، وانتهى اللقاء بانتصار عريض للضيف قوامه أربعة أهداف للعميد دون مقابل. الجدير بالذكر أن الاتحاد يتصدر دوري المحترفين مع نهاية الجولة الثالثة، برصيد 9 نقاط، فيما جاء الرياض تاسعاً برصيد 4 نقاط.

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