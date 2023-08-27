"مدني محايل" يبحث الاستعداد للتقلبات الجوية الماطرة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 أغسطس 2023, 2:52 مساءً

ترأس محافظ محايل محمد بن فلاح القرقاح، اليوم الأحد، اجتماع اللجنة الفرعية للدفاع المدني، بحضور جميع أعضاء الإدارات الحكومية والأمنية. وناقش الاجتماع ما تشهده المنطقة من تقلُّبات جوية وتوقعات تشير إلى هطول أمطار وعواصف رعدية، والاستعداد المبكر، والجاهزية لأي طارئ في حال حدوث الحالة المطرية وجريان السيول. كما ناقش اجتماعُ اللجنة الفرعية الخططَ والمخاطر المتوقّعة ومدى الجاهزية. وخلص المجتمعون إلى عدد من التوصيات اللازمة وتنسيق الجهود لسلامة الأرواح والممتلكات. وأشاد محافظ محايل بتكامل الجهود التي تبذلها الجهات المعنية، مؤكدًا حرص ومتابعة أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، على دعم الخطط الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، وتسهم في توفير مقومات النجاح للجميع.

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