اليمن: بعد قيادي بارز في أبين.. القبض على عنصرين من تنظيم القاعدة في شبوة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 أغسطس 2023, 2:56 مساءً

كشفت مصادر أمنية يمنية أن قوات دفاع شبوة تمكنت من القبض على عنصرين في تنظيم القاعدة في محافظة شبوة جنوب غرب اليمن. وقالت المصادر، إن “قوات دفاع شبوة تمكنت من القبض على عنصرين من تنظيم القاعدة، بعد قيامهما باختطاف طقم التغذية في مديرية جردان شرق محافظة شبوة“. وأكدت المصادر أنه وبعد ورود معلومات عن قيام عنصرين من القاعدة باختطاف طقم تغذية تابع لقوات دفاع شبوة، تم إصدار أوامر للقوات بالانتشار في المناطق المحيطة بعملية الاختطاف، وهو ما أفشل محاولة العنصرين الفرار بالطقم وأُلقي القبض عليهما”. مصادر قبلية كشفت هوية العنصرين، وهما “أبو خالد الدياني، والسبع باعوضة” وهما عنصرين في ولاية شبوة، ونفذا عملية الاختطاف بعد أوامر صدرت من المسؤول عن شبوة أبو أسامة الدياني. وفي السياق، أعلنت وزارة الداخلية اليمنية أن الأجهزة الأمنية في محافظة أبين تمكنت من اعتقال عنصر بارز في تنظيم القاعدة. وقال موقع وزارة الداخلية اليمنية، إن قوات الأمن في مديرية خنفر تمكنت الجمعة، من ضبط عنصر في تنظيم القاعدة يدعى (ي، أ، عبده). وأشار المصدر إلى أن العنصر المضبوط يعتبر أحد أبرز قيادات التنظيم المشاركة في العمليات الإرهابية بالمحافظة الاستراتيجية الممتدة إلى تخوم مدينة عدن.

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