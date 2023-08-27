انت الان تتابع انطلاق الحملة العلاجية التوعوية لصحة الفم والأسنان بثول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 أغسطس 2023, 3:20 مساءً

انطلقت الحملة العلاجية التوعوية لصحة الفم والأسنان بمركز ثول بمحافظة جدة، اليوم الأحد، تحت شعار "من أجل ابتسامتكم نصل إليكم"، وتستمرّ لمدة خمسة أيام في المركز الحضاري بثول لخدمة الأهالي. أطلق الحملةَ برنامجُ التطوع والشراكة المجتمعية "لنبادر" بمحافظة جدة، بالتعاون مع مستشفى الأسنان بجامعة الملك عبدالعزيز والشؤون الصحية بجدة، ممثّلة في مركز صحي ثول. وتتكوّن العيادات المتنقّلة من حافلة بداخلها وحدتا طب أسنان، وكرسي طب أسنان متحرك، وتنقسم إلى عيادتين منفصلتين، كل عيادة منهما مجهّزة بجميع الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة، ويتوفّر فيها جهاز الأشعّة السينية، وأجهزة الاستشعار، والتعقيم، ووحدة صيدلية فيها أهمّ الأدوية المتوقّع استخدامها لمرضى صحة الفم والأسنان.

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