انت الان تتابع تنظيم مجالس أولياء الأمور بمدارس "تعليم الرياض" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تنظّم الإدارةُ العامة للتعليم بمنطقة الرياض، مجالسَ أولياء أمور المدارس، خلال الفترة من 11 إلى 15 صفر الجاري، بعنوان "تعزيز قيمة الانضباط والمواظبة المدرسية".

ويأتي تنظيم مجالس أولياء الأمور ضمن خطة وبرامج الإدارة وأهمية توثيق العلاقة بين المدرسة وأولياء الأمور، وإشراكهم في العملية التعليمية، وتوعيتهم بأهمية التواصل المستمرّ مع المدرسة لتحقيق الانضباط المدرسي.

وتهدف الإدارة من تنظيم هذه المجالس إلى بناء مجتمع تعليمي عالي الانضباط، مدركًا لأهمية التعليم لإعداد مواطن منافس عالميًّا.