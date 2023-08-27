إنقاذ طفل أُصيب بآلة حادّة في العين بمستشفى جنوب القنفذة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 أغسطس 2023, 3:52 مساءً

أنقذ فريقٌ طبي في مستشفى جنوب القنفذة العام، عينَ طفل يبلغ من العمر عامين ونصف العام. وأوضحت "صحة القنفذة" أن الطفل المصاب وصل إلى قسم الطوارئ يشكو من إصابة في العين بآلة حادّة، وبعد الكشف والتشخيص وعمل الفحوصات اللازمة، تبيّن وجود جرح في القرنية؛ الأمر الذي أدّى إلى تدخل جراحي طارئ. وقالت: أجرى الفريقُ الطبي العمليةَ بنجاح، ولله الحمد، وغادر الطفل المستشفى وهو بصحة جيدة. يذكر أن وحدة العيون بمستشفى جنوب القنفذة العام، أجرتْ 395 عملية جراحية خلال النصف الأول للعام 2023م.

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