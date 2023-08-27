انت الان تتابع المسابقات تنقل 4 مباريات للحزم إلى ملعب مدينة الملك عبد الله.. تعرف عليها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت إدارةُ المسابقات في رابطة الدوري السعودي المحترفين، قرارًا بنقل عدد من مباريات نادي الحزم من ملعب النادي بمدينة الرس إلى ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بمدينة بريدة، وجاء ذلك بناءً على الطلب المقدّم من نادي الحزم.

وستكون المباريات على النحو التالي:

- الحزم vs النصر "9 مساءً يوم السبت 2 سبتمبر". - الحزم vs الهلال "يحدّد لاحقًا". - الحزم vs الأهلي "يحدد لاحقًا". - الحزم vs الاتحاد "يحدد لاحقًا".

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