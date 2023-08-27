الإسباني "ديفيد دي خيا" ما زال تحت مجهر مفاوضات الأندية السعودية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 أغسطس 2023, 6:41 مساءً

كشف الصحفي "بن جاكوبس" عن أنه لا تزال هناك فرصة لانتقال الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، للمملكة العربية السعودية. وقال الصحفي بحسابه الشخصي عبر موقع "اكس" إن كلاً من ناديي النصر والاتحاد، لا يزالان يرغبان في التعاقد مع دي خيا، الذي يظل متمسكًا باللعب في أوروبا، لكنّ المسؤولين السعوديين يأملون مع ذلك في تغيير رأيه. وكانت قد ذكرت تقارير صحفية أن ديفيد دي خيا، الذي انتهى عقده مع مانشستر يونايتد في يونيو الماضي، اقترب بقوة من الانضمام إلى الدوري السعودي.

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