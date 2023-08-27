"السديس" يؤكد على أهمية استشعار دور الأسرة لخلق بيئة تعليمية ناجحة للطلاب

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 أغسطس 2023, 6:41 مساءً

أكد رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، على أهمية استشعار الدور الأسري في تعزيز الشراكة مع المنظومة التعليمية، نحو خلق بيئة تعليمية داعمة وآمنة؛ لمواصلة الرحلة التعليمية الناجحة. وأثنى رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، خلال زيارته لمجمع مدرسة ثانوية الفراء والليث بن خالد المتوسطة لتحفيظ القرآن الكريم، بالعوالي بمكة، بصفته ولي أمر، على المدرسة ودورها في العناية بالقرآن الكريم، ونشر العلوم الشرعية. وتجول الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس في أقسام المدرسة ومرافقها العامة وفصولها التعليمية، حاثاً الطلاب على مواصلة طلب العلم والتفوق في تحصيله، والحرص على الاقتداء بالعلماء. وثمَّن وليد البلادي، مدير مجمع مدرسة ثانوية الفراء والليث بن خالد المتوسطة لتحفيظ القرآن الكريم بحي العوالي، زيارة رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، موضحاً أن التواصل المستمر لأولياء الأمور مع المدرسة؛ يخلق جواً من الطمأنينة والتحفيز والثقة، ويدعم المدرسة في رسالتها التعليمية التربوية.

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