انت الان تتابع بمشاركة "كوليبالي".. الهلال يُنهي تحضيراته لـ"الاتفاق" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 أغسطس 2023, 7:56 مساءً

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم الأحد تحضيراته الميدانية؛ استعدادًا لمواجهة "الاتفاق" مساء غدٍ الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين. تركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية، عمد الجهاز الفني -في بداية المران- إلى تطبيق عددٍ من التدريبات اللياقية، حيث شرح المدير الفني "جورج جيسوس" التكتيك الذي سينتهجه في لقاء الغد على كامل الملعب، اختتم "جيسوس" المران بتدريبات فنية متنوعة. خاليدو كوليبالي لاعب الهلال وشهد المران مشاركة الدولي السنغالي "خاليدو كوليبالي" في التدريبات الجماعية؛ وذلك بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي.

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