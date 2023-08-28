انت الان تتابع "حافلات مكة".. 1.5 مليون رحلة في الفترة التشغيلية التجريبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 أغسطس 2023, 8:26 مساءً

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة اليوم تحقيق مشروع حافلات مكة أثناء الفترة التشغيلية التجريبية مليون ونصف المليون رحلة. وأوضحت الهيئة الملكية أن تمركز حافلات مكة بعدد 400 حافلة في المواقع الرئيسية سدَّ فجوة الازدحام المروري، وأسهم في سهولة الوصول للمناطق الرئيسية التعليمية والترفيهية والمواقع التاريخية، والمنطقة المركزية لبيت الله الحرام. يُذكر أن عدد المحطات 435 محطة، منها 4 محطات مركزية، و25 محطة مطورة، تتضمن إطارًا ذا جودة حياة أفضل.

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