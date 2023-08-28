انت الان تتابع هدف لاعب النصر "ساديو ماني" الأجمل في الجولة الثالثة من دوري روشن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 أغسطس 2023, 8:27 مساءً

أعلن الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين على منصة "إكس"، مساء اليوم الأحد، عن حصول لاعب النصر السنغالي ساديو ماني جائزة أفضل هدف في الجولة الثالثة من الدوري. وحصد ماني الجائزة بفضل تصويت الجمهور؛ حيث حصل هدفه في مرمى الفتح على نسبة 56 %، مقابل 36 % لهدف عبد الرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد في مرمى الرياض، فيما حصل هدف لاعب التعاون ماتيوس كاسترو في مرمى أبها على 8 %. وقاد الثنائي كريستيانو رونالدو وساديو ماني فريق النصر لتحقيق فوز كاسح على مضيفه الفتح بنتيجة 5-0، مساء الجمعة بملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء، في ختام الجولة الثالثة لدوري روشن للمحترفين.

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