انت الان تتابع بعد رصدها فوق البحر الأسود.. مقاتلة روسية تعترض مسيرة استطلاع أمريكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة "سو-30" اعترضت طائرة استطلاع من دون طيار من طراز MQ-9A Reaper تابعة للقوات الجوية الأمريكية عند اقترابها من حدود البلاد فوق البحر الأسود.

وفي التفاصيل، أشارت الوزارة في بيان، إلى أنه "في 27 أغسطس، رصد مركز مراقبة المجال الجوي الروسي فوق البحر الأسود هدفًا جويًا يقترب من حدود الدولة الروسية"، مؤكدة أنه من أجل تحديد الهدف الجوي ومنع انتهاك الحدود، حلقت مقاتلة من طراز "سو-30"، تابعة لقوات الدفاع الجوي الروسية، وفق وسائل إعلام محلية.

وأضافت أن طاقم المقاتلة الروسية حدد الهدف الجوي على أنه طائرة استطلاع مسيرة من طراز MQ-9A Reaper تابعة للقوات الجوية الأمريكية، وفقًا للعربية نت.

وأردفت أنه "عندما اقتربت المقاتلة الروسية من طائرة الاستطلاع الأجنبية، غيرت الأخيرة مسارها وابتعدت عن حدود دولة روسيا الاتحادية".

وختمت قائلة إن الطائرة الروسية عادت إلى قاعدتها بسلام ومنعت انتهاك حدود البلاد، لافتة إلى أن تحليق المقاتلة الروسية تم في ظل التزام صارم بالقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة مع الالتزام بالإجراءات الأمنية.