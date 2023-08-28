انت الان تتابع فرنسا تُقرِّر حظر ارتداء الطالبات المسلمات العباءة في المدارس الحكومية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال وزير التعليم الفرنسي غابرييل عتال أمس الأحد، قبيل بدء العام الدراسي الجديد، إنه سيحظر على الطالبات المسلمات في المدارس الحكومية ارتداء العباءة.

وفي التفاصيل، تفرض فرنسا حظرًا صارمًا على الرموز الدينية في المدارس الحكومية، منذ ألغت قوانين تعود إلى القرن التاسع عشر، أي وقت النفوذ الكاثوليكي على التعليم الحكومي، وهي تعمل جاهدة الآن لتحديث الإرشادات للتعامل مع الأقلية المسلمة متزايدة العدد.

وحظرت السلطات الحجاب في المدارس عام 2004، وأقرت حظرًا على ارتداء النقاب في الأماكن العامة في 2010؛ ما أثار غضب بعض أفراد الجالية الإسلامية التي تضم نحو 5 ملايين نسمة، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".

وقال الوزير الفرنسي في مقابلة مع قناة "تي إف 1" التلفزيونية: "لقد قررت أنه لم يعد ممكنًا ارتداء العباءة في المدارس".