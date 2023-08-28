"أخضر الدراجات" يحصد الميدالية الذهبية في كأس آسيا للمضمار 2023 بتايلند

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 أغسطس 2023, 10:30 مساءً

انتزع اليوم شباب المنتخب السعودي للدراجات الميدالية الذهبية في بطولة كأس آسيا للمضمار 2023 ، التي تستضيفها مدينة سوفانبوري التايلندية خلال الفترة من 27 - 30 أغسطس 2023م، بمشاركة 14 منتخبًا آسيويًا. وتفصيلاً، جاءت ذهبية الأخضر عن طريق منتخب الشباب الذي يمثله "جهاد الحسن، وفارس المضحي، وعبدالله العيسى، وعبدالرحمن أزيبي، وسلمان السالم"، وذلك في سباق المطاردة الفرقية، التي حقق فضيتها منتخب هونج كونج، والبرونزية لمنتخب تايلند. وحقق منتخب السيدات برونزية سباق السرعة الفرقية عن طريق اللاعبات "دانية سمباوة، منيرة الدريويش، مروج فلمبان"، وإضافة اللاعبة دانية سمباوة برونزية سباق السكراتش. يُذكر أن أخضر السيدات حقق أمس 4 ميداليات " فضيتين وبرونزيتين" في افتتاح مشوار الأخضر في كأس آسيا، حيث جاءت الميداليتان عن طريق اللاعبة دانية سمباوة في سباقي الإقصاء والمطاردة الفرقية، والبرونزية الأولى عن طريق اللاعبة مروج فلمبان في سباق الإقصاء، والبرونزية الثانية اللاعبة منيرة الدريوش في سباق المطاردة الفرقية.

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