"الأرصاد": هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وزخات من البرد ورياح على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن مركز الأرصاد الجوية في حالة الطقس خلال اليوم، استمرار هطول أمطارٍ رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، كما تنشط الرياح السطحية التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك.

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